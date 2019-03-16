В Италии расследуют убийство свидетеля по делу Берлускони о проституции

Смерть в Италии марокканской модели Иман Фадил, которая была регулярным гостем секс-вечеринок бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони, расследуют как возможное убийство.

Об этом заявила прокуратура Милана, пишет BBC.

33-летняя Иман Фадиль умерла в больнице в Милане 1 марта, через месяц после госпитализации с болями в желудке.

Тогда она говорила друзьям и ее адвокату, что ее отравили. В 2012 году она свидетельствовала на суде над Берлускони, которого обвинили в том, что он платил за секс с несовершеннолетней проституткой. Берлускони сначала был осужден, но позже оправдан по апелляции.

В 2013 году по другому делу его осудили за налоговое мошенничество и назначили год общественных работ.

Главный прокурор Милана Франческо Греко сообщил агентству Reuters, что в медицинских документах Фадил было несколько аномалий.

"Врачи не определили достаточно уверенно любую патологию, которая может объяснить смерть", - сказал он.

Результаты токсикологических тестов свидетельствуют, что Фадил отравили "смесью радиоактивных веществ", пишет La Repubblica.

В октябре 2010 года выяснилось, что господин Берлускони звонил в полицейский участок с просьбой освободить 17-летнюю девушку Кариму "Руби" Эль Махруг.

Ее задержали за кражу, а также подозревали в посещении его так называемых вечеринок "бунга-бунга".

В июне 2013 года его признали виновным в выплате ей за секс и злоупотреблении властью. Летом года 2014 суд оправдал политика, однако вскоре было возбуждено дело о подкупе свидетелей в рамках предварительного расследования.

Берлускони всегда утверждал, что он "не святой", но твердо отвергает заявления, что он когда-либо платил за секс с женщиной.

Партия Берлускони "Forza Italia!" на выборах в марте прошлого года провалилась на национальных выборах, заняв лишь четвертое место. Партия не попала в правительство и ушла в оппозицию.