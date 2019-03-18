МИД Британии: Россия должна прекратить перекраивать границы Европы

Глава МИД Великобритании Джереми Хант призвал Россию положить конец незаконному контролю над Крымским полуостровом и попыткам перекроить европейские границы.

Об этом говорится в заявлении главы британской дипломатии, обнародованном к пятой годовщине незаконной аннексии украинского полуострова.

"Я осуждаю незаконную аннексию Автономной республики Крым и города Севастополя в Украине 5 лет назад. Великобритания никогда не признает незаконной аннексии Россией Крыма, и мы призываем Россию положить конец незаконному контролю над полуостровом и попыткам изменить границы Европы", - отметил Джереми Хант.

Дипломат осудил неприемлемое поведение России, которая, по его словам, заключается в поставках оружия и живой силы для инициированного ею конфликта на востоке Украины, незаконном строительстве Крымского моста и попытках монополизировать Керченский пролив.

Россия продолжает осуществлять нарушение прав человека за пределами своих границ, систематически преследует тех, кто выступает против незаконной аннексии Крыма, отметил Джереми Хант.

"Я призываю к немедленному освобождению всех украинских политзаключенных, находящихся в Крыму и России без доступа к ним международных мониторинговых организаций и необходимой медицинской помощи", - отметил британский дипломат.

Он также призвал РФ немедленно освободить 24 украинских военнослужащих, которые были задержаны во время нападения у Керченского пролива, совершенного, по его словам, в рамках законной попытки пройти пролив.

"Мы присоединяемся к НАТО и ЕС в осуждении неоправданного применения силы Россией против украинских судов в ноябре прошлого года. Великобритания, наряду с нашими партнерами по ЕС и G7, остается неизменной в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Крым - это Украина", - заявил Джереми Хант.