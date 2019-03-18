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Норвегия заявила, что доказала вмешательствo РФ в работу GPS во время учений НАТО

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Норвегия заявила, что доказала вмешательствo РФ в работу GPS во время учений НАТО

Понедельник, 18 марта 2019, 18:40

Норвегия имеет электронное подтверждение того, что российские силы глушили сигналы системы GPS на последних военных учени НАТО, и требует объяснений от своего восточного соседа.

Об этом заявил министр обороны Норвегии Франк Баке-Енсен, пишет Reuters.

В Финляндии и Норвегии в ноябре заявили, что Россия намеренно вызывала перебои в сигналах GPS до и во время военных учений, что также повлияло на навигацию гражданской авиации в Арктике.

Москва отклонила эти утверждения и потребовала доказательств.

"Россия попросила предоставить доказательства. Мы дали им доказательства", - заявил министр обороны, добавив, что они базируются на вычислениях, которые показывают, что сигналы глушили.

"Россия сказала: "Спасибо, мы вернемся, когда наши эксперты рассмотрят это". Такой ответ от России является положительным", - сказал он.

"Чтобы быть соседом России, нужно быть терпеливым", - добавил министр.

Отвечая на вопрос, могла ли Россия целенаправленно атаковать Норвегию, министр сказал: "Они тренировались очень близко к границе, и они знали, что это повлияет на районы с другой стороны".

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Норвегия Альянс Финляндия Россия
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