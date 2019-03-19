Стрельба в Утрехте: нападавший две недели назад был в тюрьме

Подозреваемый в совершении нападения в Утрехте 37-летний Гекмен Танис до недавнего времени находился под стражей.

Об этом сообщает NOS со ссылкой на источники в полиции.

Две недели назад он должен был предстать перед судом по трем делам: за кражу велосипеда, кражу со взломом в магазине велосипедов и промежуточное заседание по делу об изнасиловании.

В последнем деле проходит пострадавшей 47-летняя женщина, по ее словам, Танис был освобожден несколькими днями ранее. Его арестовали на шесть недель, потому что он нарушил некоторые условия пребывания на воле. После того как его адвокат оспорил это решение, Танис был освобожден.

Женщина также рассказала, что была знакома с подозреваемым, который изнасиловал ее летом 2017 года. "Он просто сумасшедший, наркоман. Я уже предупреждала полицию. Он не террорист, а психопат", - сказала она.

В понедельник днем полиция обыскала дом Таниса. По словам соседа, там никого не нашли. С 2012 года Танис был подозреваемым как минимум по девяти уголовным делам.

Напомним, в понедельник утром неизвестный мужчина достал оружие в городском трамвае Утрехта и расстрелял несколько человек, после чего скрылся.

В результате погибли 3 человека и 5 получили ранения. Злоумышленник сбежал с места преступления, но был арестован через несколько часов.