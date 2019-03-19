Четыре европейских города вошли в топ-10 самых дорогих в мире

Четыре европейских города вошли в десятку самых дорогих городов мира для жизни в ежегодном рейтинге журнала The Economist.

В десятку попали Париж, Цюрих, Женева и Копенгаген.

Первое место в рейтинге впервые разделили сразу три города – Сингапур, Париж и Гонконг.

В первую десятку самых дорогих вошли также Цюрих, Женева, Осака, Сеул, Копенгаген, Нью-Йорк, Тель-Авив и Лос-Анджелес (последние два города разделили десятое место).

Французская столица стала единственным городом еврозоны в топ-10, поднявшись со второго места в прошлом году и с седьмой позиции два года назад.

Париж в рейтинге называется "очень дорогим для жизни": средний деловой костюм для мужчин стоит примерно $2000, а обычная женская стрижка – $120.

"Только цены на алкоголь, табак и транспорт здесь сопоставимы с европейскими городами", – отмечают авторы рейтинга.

Самыми дешевыми городами мира названы Каракас, Дамаск, Ташкент, Алматы, Бангалор, Карачи, Лагос, Буэнос-Айрес, Ченнаи и Нью-Дели.

Эксперты оценивают уровень жизни в 133 городах, учитывая повышение курса валюты, инфляцию и девальвацию, а также политические потрясения. Они сравнили 400 цен на 160 товаров и услуг, включая еду и напитки, одежда, аренду дома, транспорт, обучение и отдых.

Цель рейтинга - помочь компаниям рассчитать компенсационные пакеты и надбавки для иностранных сотрудников и деловых путешественников.