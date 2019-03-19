ЕС будет штрафовать партии за злоупотребление личными данными избирателей

Евросоюз будет штрафовать политические партии и фонды, которые будут злоупотреблять персональными данными граждан накануне выборов в Европейский парламент.

О таком решении во вторник сообщили в пресс-службе Совета ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня Совет принял правила, направленные на то, чтобы европейские политические партии не использовали личные данные на выборах в Европарламент", - говорится в сообщении.

Новые правила позволят налагать финансовые санкции на европейские политические партии и фонды, которые намеренно влияют или пытаются повлиять на результаты выборов в Европарламент, воспользовавшись нарушениями правил защиты данных.

Для установления нарушений европейскими политическими партиями и фондами будет установлена ​​специальная процедура. Выписывать штрафы будет специальный экспертный комитет, созданный при Еврокомиссии в 2014 году.

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Штрафы будут составлять 5% от годового бюджета соответствующей европейской партии или фонда. Кроме того, европейская партия или фонд, которых оштрафуют, не смогут получить финансирование из бюджета ЕС в следующем году. Новые правила вступят в силу в день их публикации.

Напомним, в украинском правительстве рассчитывают на сохранение поддержки Европейского парламента после нынешнего цикла выборов, несмотря на усиление популистов и правых в ЕС