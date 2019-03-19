Французский министр объяснила, что заставило ее назвать своего кота Brexit

Процесс выхода Британии из ЕС "нуждается в чувстве юмора", пояснила французский министр по делам Европы Натали Луазо после того, как стало известно, что она назвала своего кота Brexit.

Об этом пишет Politico.

"Я думаю, что мне нужно чувство юмора, чтобы справиться с Brexit. И не только мне, но и моим согражданам", - сказала Луазо, отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе. По ее словам, сейчас бизнес и граждане "находятся в неопределенности".

На вопрос о том, будет ли Франция готова продлить период переговоров с Британией в соответствии со статьей 50, министр подчеркнула, что "нам нужна инициатива, нам нужно что-то новое... как нам выйти из этого тупика? Это вопрос к британской власти".

"Они должны прийти с инициативой, понятной, определенной, заслуживающей доверия и такой, которую поддерживает большинство", - добавила Луазо.

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Напомним, Натали Луазо сообщила, что назвала своего кота Brexit, потому что он "нерешительный и не хочет выходить", когда она по его запросу открывает дверь.

"Он будит меня каждое утро, невыносимо и громко мяукает, потому что хочет выйти. Когда я открываю дверь, он в нерешительности остается внутри. А потом, когда я его выгоняю, бросает на меня злые взгляды", - объяснила свое решение дать коту необычное имя французский министр.

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