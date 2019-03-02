Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Вебер сказал Орбану прекратить антибрюссельську кампанию и извиниться

Франция официально признала использование феминитивов в названиях профессий

Шведский суд арестовал подозреваемого в шпионаже на Россию

Украинский автобус попал в ДТП в Польше: водитель погиб на месте






В Сирии поддерживаемые США силы штурмуют последний анклав ИГИЛ

Суббота, 2 марта 2019, 10:22

Поддерживаемые США Сирийские демократические силы (SDF) начали окончательный штурм на захват последнего анклава ИГИЛ в Багузе с целью уничтожить остатки территориальной власти боевиков, которая в свое время охватила треть Сирии и Ирака.

Об этом пишет Reuters.

Возглавляемые курдами SDF ожидают, что битва за последний территориальный анклав "Исламского государства" будет закончена "скоро", заявил в субботу глава пресс-службы SDF Мустафа Бали.

Армия президента Сирии Башара Асада, и проиранские группировки в последние недели активизировали боевые действия против повстанцев в Идлибе и на севере провинции Хама, нарушая перемирие, условленное между президентами РФ и Турции. 1 марта они обстреляли ряд населенных пунктов.

Франция ранее заявляла, что сохранит присутствие своих войск в северной части Сирии, поскольку считает, что боевики "Исламского государства" не были уничтожены и продолжают угрожать интересам страны. США заявили, что оставляют 200 военных.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Сирия
Читайте также
Франция и Россия обсудили Сирию на фоне эскалации в Идлибе
Сирия: правозащитники заявили о всплеске авиаударов в удерживаемом повстанцами районе
В Сирии автобус подорвался на мине, около 20 погибших
Британия признала участие спецподразделений в боях против ИГИЛ в Сирии