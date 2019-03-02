Годовщина конфликта на Днестре: Россия устроила обучение со стрельбами

Оперативная группа российских войск в молдавском Приднестровье 1 марта провела контрольное занятие с отделением огневой поддержки и группой маневра.

Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

"На военном стрельбище ОГРВ ПРРМ во время контрольного занятия военнослужащие отделения огневой поддержки выполнили стрельбы из крупнокалиберных пулеметов по мишеням, имитирующим условного противника, - говорится в сообщении.

2 марта, когда в Молдове отмечают День памяти, в Минобороны РФ сообщат, что в подразделениях Оперативной группы завершился этап слаживания отделений.

"На этапе слаживания отделений водительский состав совершенствовал мастерство преодоления различных препятствий на обледенелых участках дорог при совершении марша в составе отделений. За указанный этап обучения в общей сложности водители ОГРВ ПРРМ преодолели около 5 тысяч километров, а военнослужащие мотострелковых отделений израсходовали более 200 тысяч боеприпасов и имитационных средств", - отмечают россияне.

"Особое внимание уделялось действиям прибывших военнослужащих по контракту при проведении боевых стрельб отделений", - говорится в сообщении.

Следующим этапом боевой подготовки мотострелкового батальона российских войск должно стать слаживание взводов, на которых военнослужащие отработают совместные действия в составе взвода.

2 марта 1992 года начался вооруженный конфликт в Приднестровье, или молдавско-российская война - военное противостояние между Молдовой и самопровозглашенной "Приднестровской Молдавской Республикой". 29 июля в Приднестровье вошли российские "миротворцы".

Согласно подписанному в 1992 году в Москве Соглашению о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта на Днестре, в Зоне безопасности (более 200 км вдоль реки) были размещены посты миротворческих сил России, Молдавии и Приднестровья.

На территории приднестровского региона расквартированы более полутора тысяч военнослужащих России, а на военных складах в селе Колбасна Рыбницкого района хранится более 20 000 тонн боеприпасов и авиабомб.

Парламент Молдовы принял декларацию с требованием вывести российские войска с Приднестровья.