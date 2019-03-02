В Страсбурге произошел новый антисемитский акт

Мемориальный камень на месте старой синагоги в Страсбурге сбросили с пьедестала.

Об этом заявил заместитель мэра восточного французского города Ален Фонтанель, пишет BBC.

Снос мраморной плиты он назвал "новым актом антисемитизма в нашем городе". Мемориал расположен на месте синагоги, которую сожгли нацисты в сентябре 1940 года.

В прошлом месяце 80 могил были осквернены нацистской символикой на еврейском кладбище в 20 км от Страсбурга. Туда после инцидента прибыл даже президент Эммануэль Макрон.

Он сказал, что антисемитизм во Франции и других западных странах достиг худшего уровня со времен Второй мировой войны. Макрон отметил, что правительство Франции запретит три ультраправые группы, а также примет более жесткое определение антисемитизма в ответ на всплеск преступлений на почве ненависти.

17 февраля видео нескольких французских каналов показало, как философа и интеллектуала Алана Финкелькрота в Париже окружили несколько протестующих движения "желтые жилеты" со словами "грязные сионисты", "урод", "мы во Франции".

20 февраля демонстрации против антисемитизма произошли в Париже и ряде других городов Франции, в частности в Марселе, Лионе, Страсбурге, Лилле.

Французское правительство заявило, что антисемитские атаки во Франции выросли на 74% в 2018 году по сравнению с предыдущим годом.