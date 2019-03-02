Венгрия 15 марта завершит кампанию против Юнкера

Венгерское правительство прекратит свою публичную кампанию против президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера через две недели.

Об этом заявил международный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в своем Twitter.

Венгерское правительство в середине февраля начало рекламную кампанию, обвиняющую Юнкера в желании "заполнить Венгрию мигрантами" по указанию финансиста и филантропа Джорджа Сороса. После этого десять партий-членов Европейской народной партии, к которой принадлежит и политсила премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес", публично призывали к обсуждению ее статуса в ЕНП.