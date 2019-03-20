Заместителя мэра Рима задержали за коррупцию

Президента собрания городского совета Рима Марчелло Де Вито, который представляет "Движение 5 звезд" задержали по подозрению в коррупции при строительстве нового стадиона.

Об этом сообщает агентство ANSA.

Прокуратура обвиняет Марчеллло Де Вито, который является заместителем мэра Вирджинии Раджи, в приеме взяток от местного предпринимателя Луки Парнаси за принятие решений в пользу его проекта строительства нового стадиона команды "Рома". Сам Парнаси находится под арестом по этому же делу.

Карабинеры в среду также проводят обыски в здании городского совета и по нескольким адресам в Риме.

Правоохранительные органы итальянской столице не первый год ведут дело о коррупции вокруг строительства стадиона. За нарушения законодательства при проведении конкурса на осуществление проекта уже проводились аресты, а строительство стадиона приостановили.

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Развитие коррупционного дела может стать очередным ударом по мэру Вирджинии Раджи, которая также представляет "Движение 5 звезд" и в прошлом году чудом избежала отставки после обвинений в коррупции.

Напомним, в конце февраля суд в Риме приговорил бывшего мэра итальянской столицы Джанни Алеманно к шести годам лишения свободы за коррупцию и незаконное финансирование.