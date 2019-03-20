Разминирование в Донбассе на грани срыва из-за Верховной рады – посол Великобритании

Великобритания призывает Верховную раду неотложно принять поправки в новый закон о разминировании, позволив прямое донорское финансирование организаций, выполняющих противоминную деятельность.

Об этом в своем блоге на сайте "Украинской правды" написала посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

По ее словам, все международные усилия по разминированию в Украине "под угрозой срыва, если Верховная рада оперативно не примет небольшие поправки в новый закон о разминировании".

"В конце прошлого года международное сообщество приветствовало принятие этого закона, но также выразило обеспокоенность по поводу того, что закон исключает возможность прямого донорского финансирования наших исполнителей. В частности, это означает, что теперь наши деньги должны идти прямо в госбюджет, и мы потеряем контроль и надзор над тем, как расходуются средства британских налогоплательщиков. Мы всегда четко заявляли, что для нас это "красная линия", ведь как доноры мы просто не можем перечислять деньги напрямую в госбюджет любой страны, где мы работаем", - пояснила Гоф.

В последние месяцы послы ведущих стран-доноров обращались к народным депутатам с просьбой принять изменение, которое "поможет спасти жизни украинцев", отметила она.

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"Но пока наши усилия напрасны. Соединенное Королевство готово поддержать развитие главных гуманитарных организаций по разминированию, согласно этому закону, но только при условии прямого донорского финансирования операторов противоминной деятельности. Попытки принять поправки в очередной раз проваливаются без внятного объяснения. Поэтому можно только предполагать, почему", - пишет дипломат.

"Дело в том, что если нам не удастся убедить внести правки в этот закон в течение следующих недель, доноры будут вынуждены принять жесткие решения. Я столкнусь с необходимостью прекратить нашу гуманитарную работу, цель которой - спасать человеческие жизни. Многие украинцы потеряют работу, а это преимущественно люди из общин, живущих в условиях постоянной опасности от несдетонировавших мин и боеприпасов. Но если поправка будет принята, нам не придется этого делать", - добавила Гоф.

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Начиная с 2014 года шотландская организация Halo Trust зафиксировала более 1,9 тыс. несчастных случаев, связанных с минами и другими взрывоопасными остатками войны. В Halo Trust сейчас работает более 360 украинцев. С 2016 года работники Halo Trust очистили от мин и боеприпасов землю общей площадью 2,5 млн квадратных метров.