МИД РФ вызвал посла Чехии из-за скандала с недвижимостью в Праге

20 марта в МИД России вызвали посла Чехии в Москве Витезслава Пивоньку.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В начале месяца чешские СМИ сообщили, что российское посольство в Праге получает прибыль от сдачи в аренду почти двух сотен квартир в районе Прагa 6, предназначенных для российских дипломатов. Квартиры в четырех домах принадлежат чешскому государству и предоставлены российскому посольству для ее дипломатов на неопределенный период еще до падения коммунизма в 1989 году, подтвердили в МИД Чехии.

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"В ходе беседы внимание дипломата было привлечено к ненормальной ситуации, которая сложилась вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге, используемых российской стороной", - заявили в Москве.

"Главе дипломатической миссии Чехии было сделано представление в связи с нездоровой атмосферой, которая активно нагнетается в этой стране вокруг данного сюжета. Отмечено, что проблематика недвижимости является предметом продолжающегося двустороннего диалога, ориентированного на поиск взаимоприемлемых решений по имеющимся с обеих сторон открытым вопросам. Чешской стороне заявлено о необходимости проявлять сдержанность и сосредоточиться на выработке сбалансированных решений в рамках переговорного процесса с целью избежать деструктивных последствий", - добавили в МИД РФ.