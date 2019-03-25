Министерство в Германии под критикой из-за "сексистской" рекламы безопасной велоезды
Немецкое министерство обвинили в сексизме из-за рекламы о безопасной велоезде, в которой изображена модель в бюстгальтере.
Как сообщает The Guardian, обвинения появились в связи с рекламной кампанией министерства транспорта, которая направлена на то, чтобы убедить велосипедистов носить шлемы.
В рекламе изображена модель, одетая только в спортивный шлем и нижнее белье, со слоганом "Похож на дерьмо. Но спасает мне жизнь".
Реклама должна быть размещена на билбордах со вторника, но она уже вызвала критику со стороны женского крыла Социал-демократической партии, которая требует, чтобы рекламная кампания была остановлена.
"Смущающе, глупо и по-сексистски то, что министр транспорта продает свою политику, используя обнаженную кожу", - сказала в интервью газете Bild am Sonntag глава крылья Мария Нойкл.
Министр по делам семьи Франциска Гиффен также раскритиковала министра транспорта Андреаса Шойера с консервативной партии ХСС.
В министерстве транспорта защищают рекламу. "Успешная кампания по безопасности дорожного движения должна дать толчок людям и может вызвать противоположные мнения", - заявил представитель министерства.