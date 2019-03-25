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Министерство в Германии под критикой из-за "сексистской" рекламы безопасной велоезды






Министерство в Германии под критикой из-за "сексистской" рекламы безопасной велоезды

Понедельник, 25 марта 2019, 08:35

Немецкое министерство обвинили в сексизме из-за рекламы о безопасной велоезде, в которой изображена модель в бюстгальтере.

Как сообщает The Guardian, обвинения появились в связи с рекламной кампанией министерства транспорта, которая направлена ​​на то, чтобы убедить велосипедистов носить шлемы.

В рекламе изображена модель, одетая только в спортивный шлем и нижнее белье, со слоганом "Похож на дерьмо. Но спасает мне жизнь".

 

Реклама должна быть размещена на билбордах со вторника, но она уже вызвала критику со стороны женского крыла Социал-демократической партии, которая требует, чтобы рекламная кампания была остановлена.

"Смущающе, глупо и по-сексистски то, что министр транспорта продает свою политику, используя обнаженную кожу", - сказала в интервью газете Bild am Sonntag глава крылья Мария Нойкл.

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Министр по делам семьи Франциска Гиффен также раскритиковала министра транспорта Андреаса Шойера с консервативной партии ХСС.

В министерстве транспорта защищают рекламу. "Успешная кампания по безопасности дорожного движения должна дать толчок людям и может вызвать противоположные мнения", - заявил представитель министерства.

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