Министерство в Германии под критикой из-за "сексистской" рекламы безопасной велоезды

Немецкое министерство обвинили в сексизме из-за рекламы о безопасной велоезде, в которой изображена модель в бюстгальтере.

Как сообщает The Guardian, обвинения появились в связи с рекламной кампанией министерства транспорта, которая направлена ​​на то, чтобы убедить велосипедистов носить шлемы.

В рекламе изображена модель, одетая только в спортивный шлем и нижнее белье, со слоганом "Похож на дерьмо. Но спасает мне жизнь".

Реклама должна быть размещена на билбордах со вторника, но она уже вызвала критику со стороны женского крыла Социал-демократической партии, которая требует, чтобы рекламная кампания была остановлена.

"Смущающе, глупо и по-сексистски то, что министр транспорта продает свою политику, используя обнаженную кожу", - сказала в интервью газете Bild am Sonntag глава крылья Мария Нойкл.

Читайте также Правящая партия Австрии исключила депутата за сексистский твит

Министр по делам семьи Франциска Гиффен также раскритиковала министра транспорта Андреаса Шойера с консервативной партии ХСС.

В министерстве транспорта защищают рекламу. "Успешная кампания по безопасности дорожного движения должна дать толчок людям и может вызвать противоположные мнения", - заявил представитель министерства.