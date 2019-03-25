Украина предлагает Венгрии ПХГ на случай остановки транзита РФ

Оператор газотранспортной системы Украины, государственная компания "Укртрансгаз", предлагает Венгрии воспользоваться свободными 12 млрд кубометров объема хранения газа в украинских подземных хранилищах, чтобы гарантировать бесперебойное газоснабжение во время осенне-зимнего периода 2019-2020.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Венгрия ежегодно потребляет больше 10 млрд куб. м. природного газа. Сейчас такая потребность более чем на две трети обеспечивается российским газом, постующим в Венгрию через украинскую ГТС (ГИС Берегово), около 20% - внутреннее добычи, а остальное импортируется из Австрии. Для покрытия пикового потребления венгерских потребителей используются мощности подземных газохранилищ Венгрии общей емкостью до 6 млрд куб. метров", - говорится в сообщении.

"Укртрансгаз" отмечает, что около 60% российского газа, который поступает в австрийский газовый хаб в Баумгартене также транспортируется через украинскую ГТС (ГИС Ужгород).

"Исходя из вышесказанного, украинские подземные газохранилища могут помочь Венгрии обеспечить бесперебойное газоснабжение следующей зимой для ее внутренних потребителей, даже если Россия прекратит транзит газа по территории Украины в страны ЕС после 01.01.2020. Сейчас Украина может предложить европейским заказчикам около 12 млрд куб. метров объема хранения, а максимальная суточная мощность отбора из ПХГ может достичь 260 млн куб. метров", - говорится в заявлении.

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"Технические возможности экспорта газа в Венгрию равны 68 ​​млн куб. м. в сутки, что в четыре раза превышает производительность газотранспортного коридора из Австрии в Венгрию (только 15 млн куб. метров / сутки). Использование таких значительных мощностей украинской ГТС позволит значительно снизить риски наступления чрезвычайной ситуации в газотранспортной системе Венгрии", - добавили в компании.

"Укртрансгаз" также подчеркивает, что аналогичные услуги и мощности украинская сторона готова предложить поставщикам из других стран Центральной и Восточной Европы.

Венгрия ранее заявила, что уже договорилась о поставках через Австрию дополнительного российского газа на 2020 год в случае, если до конца этого года не будет достигнуто договоренности о транзите газа между Москвой и Киевом.

"Газпром" не ведет активных переговоров о подписании нового долгосрочного договора о транзите газа по украинской ГТС.