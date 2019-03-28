Британия призывает РФ прекратить произвол в Крыму и освободить задержанных

Великобритания призывает Российскую Федерацию немедленно освободить задержанных крымских татар после новых обысков в их домах.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", в Twitter заявило британское посольство в Украине.

"Обеспокоены незаконными обысками и арестами крымских татар российскими властями. Мы призываем Россию прекратить нарушения прав человека и преследования тех, кто выступает против ее незаконной аннексии Крыма, и немедленно освободить задержанных крымских татар. Крым - это Украина", - говорится в заявлении.

27 марта в аннексированном Крыму российские силовики провели не менее 25 обысков в домах крымскотатарских активистов якобы по делу радикальной организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

По меньшей мере 20 человек задержали, включая тех, кто пришел поддержать обыскиваемых.

Европейский Союз призвал Россию прекратить произвольные обыски в домах крымских татар и гарантировать соблюдение основополагающих прав на территории незаконно аннексированного полуострова.