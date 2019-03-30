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Brexit: Мэй обдумывает четвертую попытку провести соглашение

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Brexit: Мэй обдумывает четвертую попытку провести соглашение

Суббота, 30 марта 2019, 10:42

Премьер Британии Тереза ​​Мэй ищет пути, чтобы вернуть в парламент свою соглашение о выходе из ЕС для четвертой попытки завоевать поддержку депутатов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет ВВС.

Премьер-министр сказала, что Великобритании нужен "альтернативный путь вперед" после того, как ее план был отвергнут третий раз в пятницу.

Депутаты от всех партий проверят поддержку других вариантов во время второго тура "индикативных голосований" в понедельник.

Правительство пока не смогло завоевать поддержку 34 консервативных депутатов, которые говорят, что соглашение оставляет Великобританию слишком тесно связанной с ЕС.

Напомним, президент Европейского совета Дональд Туск сразу после пятничного голосования в Лондоне решил созвать внеочередной саммит ЕС на 10 апреля.

Согласно решению последнего саммита ЕС, если соглашение не утверждено, задержка Brexit будет короткой - до 12 апреля, и тогда Великобритания должна будет обнародовать свои следующие шаги или выйти без соглашения.

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Brexit Великобритания
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