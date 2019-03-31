Голосование в Бельгии: один наблюдатель и более 2 тысяч зарегистрированных избирателей

На избирательном участке при посольстве Украины в Бельгии по состоянию на утро присутствовал один наблюдатель, по оценке которого выборы проходят спокойно и по "отлично организованной процедуре".

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на корреспондента "Укринформа".

"На участке зарегистрированы 2293 избирателя. Это уточненный список, который мы получили за несколько дней до этих выборов. Пока, на данный момент, все, кто приходил, воспользовались своим правом проголосовать за того или иного кандидата. Выводы по явке делать пока рано, первые итоги будем подводить в 10.30, затем - в 15 часов, и к 20.30 должны предоставить эти данные в ЦИК", - рассказал председатель участковой избирательной комиссии Александр Мороз.

По его словам, на момент открытия участка и по крайней мере на 9 часов утра по брюссельском времени на участке не было наблюдателей от отдельных кандидатов на президентских выборах. Зато на участке присутствует единственный наблюдатель от Всемирного конгресса украинцев.

"Меня зовут Лаудинас Герикас, я происхождением из Литвы, но на этих президентских выборах являюсь наблюдателем от Всемирного Конгресса украинцев. На данный момент я не вижу никаких проблем, никаких негативных вещей, только отлично организованный процесс", - отметил наблюдатель.

Напомним, на первом зарубежном участке голосование уже завершилось.