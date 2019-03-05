В Германии россиянина обвинили в подготовке теракта

В Берлине 31-летнего гражданина РФ Магомета-Али С., задержанного в августе прошлого года, обвинили в подготовке взрыва и тяжкого преступления против государства.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Германии.

"Обвиняемый подозревается в том, что в октябре 2016 года хранил у себя в квартире существенные объемы взрывчатого вещества – перекиси ацетона", – говорится в сообщении.

"При этом он хотел вместе с задержанным сейчас во Франции Клементом Б. осуществить исламистские нападения в Германии, чтобы убить как можно больше людей или хотя бы ранить. Для него было важно разжечь атмосферу страха и неопределенности среди населения Федеративной Республики Германия", - отметили в прокуратуре.

По данным прокуратуры, кроме 22-летнего Клемента Б. из Франции, гражданин РФ готовил этот теракт также с тунисцем Анисом Амри, который 19 декабря 2016 года въехал на грузовике в толпу в Берлине.

Планам устроить взрыв в Германии помешал случай: криминальная полиция, которая еще не знала о существовании бомбы, допросила Магомета-Али, который ранее привлек ее внимание. Опасаясь разоблачения, сообщники решили разъехаться. Француза задержали в апреле 2017 года в Марселе, а россиянина - в августе 2018 года в Берлине.