Совет ЕС отклонил "черный список" стран, которые не борются с отмыванием средств

Совет ЕС решил отклонить предложенный Еврокомиссией список из 23 "третьих стран с высоким уровнем риска" в сфере отмывания средств и финансирования терроризма.

Решение принято единогласно, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

В своем заявлении Совет обосновывает свое решение тем, что она "не может поддержать нынешнее предложение, не была введена через прозрачный и устойчивый процесс, который активно стимулирует пострадавшие страны к решительным действиям, соблюдая при этом их права быть услышанным".

Еврокомиссии теперь придется предложить новый проект перечня третьих стран.

"Целью создания списка является защита финансовой системы ЕС от рисков отмывания денег и финансирования терроризма из третьих стран. На этой основе банки и другие финансовые учреждения должны быть более бдительными и осуществлять дополнительные проверки в контексте операций с привлечением третьих стран с высоким уровнем риска", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что многие страны ЕС находятся под давлением Саудовской Аравии и Вашингтона, призывающих отказаться от утверждения перечня.

Речь идет о списке из 23 стран, которые, по мнению Еврокомиссии, представляют угрозу из-за недостаточную борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. В него попали Афганистан, Саудовская Аравия, Багамы, Иран, Ирак, Ливия, Панама, Сирия и Виргинские острова США.

Более 40 евродепутатов подписали письмо к Европейской комиссии, содержащий вопрос, почему Россию не внесли в список.