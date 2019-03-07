В Чехии министра раскритиковали за интервью прокремлевскому Sputnik

Интервью министра промышленности и торговли Чехии Марты Новаковой российскому пропагандистскому агентству Sputnik вызвало критику соцсетей и некоторых СМИ.

Об этом сообщает издание Aktualne.

В частности в интервью министр заявила о "положительном влиянии" газопровода "Северный поток-2" на Чехию.

"Думаю, министр не знает, что Sputnik это оружие в гибридной войне, которую Кремль ведет против нашей страны" - прокомментировал интервью евро депутат от Чехии Яромир Штетина.

Руководитель направления "Исследования новых СМИ" в Карловом университете Йозеф Шлерка подчеркнул, что Sputnik не относится к независимым изданиям, а является официальным пропагандистским каналом России.

"Он отбирает информацию в чешских медиа для подтверждения того образа нашей страны, который строит российская пропаганда. Не думаю, что какой-либо политик должен давать им интервью, ведь это послужит российской пропаганде", - сказал он.

Стоит отметить, что интервью Новаковой вышло незадолго до встречи премьера Чехии Андрея Бабиша с президентом США Дональдом Трампом, который выступает против "Северного потока-2".

Портал Sputnik чешском языке работает с марта 2015 года. Директор чешского института по вопросам безопасности Ярослав Надь ранее называл Sputnik среди медиа, которые распространяют дезинформацию и является источником пропаганды в Чехии.