Полиция Стамбула применила слезоточивый газ на демонстрации женщин 8 марта

Стамбульская полиция применила слезоточивый газ 8 марта во время акции протеста тысяч женщин, которые требовали больших прав и осуждали насилие.

Об этом сообщает AFP.

Полиция пыталась помешать участницам акции протеста выйти к главной пешеходной торговой улице города Истикляль. Силы безопасности отталкивали толпу, пускали слезоточивый газ и угрожали им собаками.

#UPDATE "Take a look at this," a woman told AFP. "Here is the bitter truth: There is a system, there is a state that is scared of us" https://t.co/AU8F6kBBRR pic.twitter.com/93Mp0Rlvli — AFP news agency (@AFP) 8 березня 2019 р.

В прошлом году Женский день прошел мирно, но турецкие власти выступили с заявлением о запрете любой демонстрации на центральной улице города перед маршем в этом году.

Перед началом протеста территория была оцеплена полицией, которая установила барьеры вокруг центральной площади Таксим, а многие местные магазины были закрыты.

В конце концов, тысячи демонстранток пропустили в небольшую часть проспекта для проведения протеста.

Они развернули плакаты с лозунгами "Феминистское восстания против мужского насилия и бедности", и "Я родилась свободной и буду жить свободно".

Демонстрантки также скандировали лозунги - "Мы не молчим, мы не боимся, мы не подчиняемся".

Но позже люди оказались в ловушке между двумя полицейскими кордонами и были разогнаны полицией с помощью слезоточивого газа.

Активистки уже давно обвиняют правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что оно недостаточно делает для того, чтобы остановить насилие против женщин.

В 2018 году 440 женщин были убиты во время преступлений, связанных с их полом, по сравнению с 210 в 2012 году.