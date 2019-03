Полиция Стамбула применила слезоточивый газ на демонстрации женщин 8 марта

Стамбульская полиция применила слезоточивый газ 8 марта во время акции протеста тысяч женщин, которые требовали больших прав и осуждали насилие.

Об этом сообщает AFP.

Полиция пыталась помешать участницам акции протеста выйти к главной пешеходной торговой улице города Истикляль. Силы безопасности отталкивали толпу, пускали слезоточивый газ и угрожали им собаками.

#UPDATE "Take a look at this," a woman told AFP. "Here is the bitter truth: There is a system, there is a state that is scared of us" https://t.co/AU8F6kBBRR pic.twitter.com/93Mp0Rlvli