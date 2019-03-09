Послы Испании, Бельгии и Британии прочитали стихи Шевченко к юбилею поэта

К 205-й годовщине со дня рождения самого известного украинского поэта Тараса Шевченко его стихи прочитали послы Испании, Бельгии и Великобритании в Украине.

Дипломаты прочитали любимые стихи украинского поэта на своих родных языках в студии телеканала UATV.

К инициативе также присоединились послы Дании, Литвы, Франции, Словакии, Швеции, Бельгии, Канады и Ирана.