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Послы Испании, Бельгии и Британии прочитали стихи Шевченко к юбилею поэта

Суббота, 9 марта 2019, 14:13

К 205-й годовщине со дня рождения самого известного украинского поэта Тараса Шевченко его стихи прочитали послы Испании, Бельгии и Великобритании в Украине.

Дипломаты прочитали любимые стихи украинского поэта на своих родных языках в студии телеканала UATV.

К инициативе также присоединились послы Дании, Литвы, Франции, Словакии, Швеции, Бельгии, Канады и Ирана.

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