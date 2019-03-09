Дания, Латвия и Эстония открыли штаб Северной дивизии

Дания, Латвия и Эстония открыли штаб-квартиру Северной дивизии для многонациональных войск в Адажи недалеко от Риги.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Латвии.

Главной задачей Северной дивизии станет управление военными операциями в своей сфере ответственности.

С этой целью штаб приступит к планированию и руководству военными операциями, планированию и интеграции деятельности добавленных для усиления региона частей и подразделений НАТО, а также к организации на уровне штабов учений в соответствии с государственными натовскими планами обороны.

Отделения штаба дивизии в мирное время будут размещаться в Адажи в Латвии и Карупе в Дании. Первым начальником штаба Северной дивизии станет генерал-майор Вооруженных сил Дании.

Первичной оперативной готовности штаб достигнет в первом полугодии 2019 года. Полная оперативная готовность будет обеспечена в течение нескольких лет.

Следует отметить, что в структуру Альянса штаб пока не входит, так как его включение в органы военного управления НАТО должны утвердить на министерской встрече, ближайшая состоится в июнею

После утверждения штаб-квартира сможет получать финансирование из бюджета НАТО, а силы альянса смогут использовать ее для проведения своих операций.