Дания, Латвия и Эстония открыли штаб Северной дивизии
Дания, Латвия и Эстония открыли штаб-квартиру Северной дивизии для многонациональных войск в Адажи недалеко от Риги.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Латвии.
Главной задачей Северной дивизии станет управление военными операциями в своей сфере ответственности.
Ādažos atklāts daudznacionālais divīzijas štābs “Ziemeļi”: https://t.co/ECIH1vyaE5 pic.twitter.com/K6tLorp6jv— NBS (@Latvijas_armija) 8 березня 2019 р.
С этой целью штаб приступит к планированию и руководству военными операциями, планированию и интеграции деятельности добавленных для усиления региона частей и подразделений НАТО, а также к организации на уровне штабов учений в соответствии с государственными натовскими планами обороны.
Отделения штаба дивизии в мирное время будут размещаться в Адажи в Латвии и Карупе в Дании. Первым начальником штаба Северной дивизии станет генерал-майор Вооруженных сил Дании.
Первичной оперативной готовности штаб достигнет в первом полугодии 2019 года. Полная оперативная готовность будет обеспечена в течение нескольких лет.
Следует отметить, что в структуру Альянса штаб пока не входит, так как его включение в органы военного управления НАТО должны утвердить на министерской встрече, ближайшая состоится в июнею
После утверждения штаб-квартира сможет получать финансирование из бюджета НАТО, а силы альянса смогут использовать ее для проведения своих операций.