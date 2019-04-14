Солсбери назвали лучшим для жизни в Британии

Британское издание The Sunday Times подготовило рейтинг лучших мест для проживания в Великобритании в 2019 году, в который внесли город Солсбери, где в прошлом году российские агенты пытались отравить бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на заключенный изданием рейтинг.

Один из авторов рейтинга отметил, что город отметили, поскольку он продемонстрировал "настоящий коллективный дух" после отравлений, которые привлекли к нему внимание всего мира чуть больше года назад.

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Издание пишет, что в некоторых частях города все еще продолжается уборка, связанная с прошлогодними событиями, но "приходить в себя и становиться еще сильнее - это верный признак особого сообщества, и одна из причин, почему мы выбрали Солсбери как лучшее место для жизни в Великобритании в 2019 году".

Среди преимуществ Солсбери отмечены также близость к морскому побережью и Лондону, а также высокий уровень образования и учреждений культуры.

Как известно, Великобритания обвинила российскую военную разведку в применении химического агента в Солсбери против бывшего шпиона Сергея Скрипаля в марте прошлого года.