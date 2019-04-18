Премьер Венгрии предлагал Польше принять участие в разделении территории Украины – польский политик

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время кризиса в Украине предлагал Польше захватить украинские земли и поделиться ими.

Об этом заявил польский политик Славомир Нитрас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

По его словам, Венгрия - "опасная страна", ведь венгры мечтают об изменении послевоенного порядка.

"Орбан мечтает о таком изменении, я это знаю. Виктор Орбан убеждал нас, чтобы во время украинского кризиса занять землю и поделиться ею. Он мечтает о пересмотре границ в Европе, как Владимир Путин. Венгрия - это страна с большими комплексами", - сказал член оппозиционной партии "Гражданская платформа".

"Мы не хотим, чтобы нам дестабилизировали Европу. Я знаю Виктора Орбана. Он человек образованный, знает языки, умеет вести себя среди международных элит. Орбан - ловкий политик", - отметил Нитрас.

"Орбан очень опасный и очень интеллигентный", - добавил он.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Орбан заявил, что не верит в успех евроинтеграции Украины, и предположил, что страна останется в зоне влияния России.