Пожар в Бордо уничтожил 2 млн бутылок вина

Два миллиона бутылок французского вина были уничтожены при пожаре в Бордо.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France 3 Nouvelle-Aquitaine.

Пожар произошел на складе производителя вина Sovex Grands Châteaux и охватил площадь в 1500 квадратных метров. На момент возгорания на территории находились 80 человек, все успели вовремя эвакуироваться.

На месте происшествия огонь тушили около 60 пожарных. По предварительным данным, пожар начался на подвесном потолке, который затем обрушился на деревянные поддоны и ящики с алкоголем.

Sovex Grands Châteaux сейчас пытается оценить ущерб со страховщиками, приблизительная стоимость утраченного товара составляет 12,5 млн евро.