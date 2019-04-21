Первый европейский лидер поздравил Зеленского

Президент Польши Анджей Дуда первым из лидеров стран Европы поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре президентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Президент Дуда поздравил избранного президента Украины Владимира Зеленского по телефону и пригласил его в Польшу", - говорится в сообщении канцелярии польского президента в Twitter.

Prezydent @AndrzejDuda pogratulował telefonicznie ukraińskiemu Prezydentowi-elektowi Wołodymyrowi Zełenskiemu i zaprosił go do Polski. — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) 21 квітня 2019 р.

Посольство Польши в Украине отмечает, что в разговоре с Зеленским Дуда выразил уверенность в устойчивости евроатлантической интеграции Украины после выборов.

"Прошу принять мои сердечные поздравления по случаю доверия вам украинским народом должности президента Украины. Я уверен, что этот выбор подтвердит устойчивость Украины на пути к евроатлантическому сообществу", - цитирует посольство президента Польши.

@prezydentpl 🇵🇱Привітав Володимира Зеленського з обранням Президентом України: "Прошу прийняти мої сердечні поздоровлення з нагоди ввірення Вам Українським народом посади Президента України. Я впевнений що цей вибір підтвердить стійкість 🇺🇦 на шляху до євроатлантичної спільноти." pic.twitter.com/KaO5QEqFVL — PLinUkraine (@PLinUkraine) 21 квітня 2019 р.

Напомним, по результатам национального экзит-пола Зеленского поддержали 73% респондентов, а действующего главу государства Петра Порошенко - 25,5%.