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Первый европейский лидер поздравил Зеленского

Воскресенье, 21 апреля 2019, 22:45

Президент Польши Анджей Дуда первым из лидеров стран Европы поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре президентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Президент Дуда поздравил избранного президента Украины Владимира Зеленского по телефону и пригласил его в Польшу", - говорится в сообщении канцелярии польского президента в Twitter.

Посольство Польши в Украине отмечает, что в разговоре с Зеленским Дуда выразил уверенность в устойчивости евроатлантической интеграции Украины после выборов.

"Прошу принять мои сердечные поздравления по случаю доверия вам украинским народом должности президента Украины. Я уверен, что этот выбор подтвердит устойчивость Украины на пути к евроатлантическому сообществу", - цитирует посольство президента Польши.

Напомним, по результатам национального экзит-пола Зеленского поддержали 73% респондентов, а действующего главу государства Петра Порошенко - 25,5%.

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