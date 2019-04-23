В районе Версаля во Франции произошел пожар

Во Франции вспыхнул масштабный пожар в районе бывшей резиденции французских королей Версаль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Actu.fr.

Огонь вспыхнул около 17 часов по местному времени в автомастерской на улице Рю дю Парк де Клане, где расположен Версаль.

Расстояние от дворца к месту пожара составляет около 2 км.

86 пожарных и около двадцати аварийно-спасательных машин прибыли на место происшествия, через полтора часа пожар удалось потушить. Один человек пострадал, его госпитализировали.

Во вторник французским пожарным удалось полностью ликвидировать пожар в Соборе Парижской Богоматери, который начался в понедельник вечером.

Причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание в той части здания, которая находилась на реконструкции.