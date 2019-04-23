В районе Версаля во Франции произошел пожар
Во Франции вспыхнул масштабный пожар в районе бывшей резиденции французских королей Версаль.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Actu.fr.
Огонь вспыхнул около 17 часов по местному времени в автомастерской на улице Рю дю Парк де Клане, где расположен Версаль.
Расстояние от дворца к месту пожара составляет около 2 км.
86 пожарных и около двадцати аварийно-спасательных машин прибыли на место происшествия, через полтора часа пожар удалось потушить. Один человек пострадал, его госпитализировали.
Во вторник французским пожарным удалось полностью ликвидировать пожар в Соборе Парижской Богоматери, который начался в понедельник вечером.
Причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание в той части здания, которая находилась на реконструкции.