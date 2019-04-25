В МИД рассказали, как паспортный указ Путина напоминает действия нацистов

Заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль заявила, что паспортный указ президента РФ Владимира Путина напоминает действия нацистов, а потому повлечет за собой правовые последствия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеркаль заявила в четверг, 25 апреля.

"Практика предоставления гражданства на оккупированных территориях активно использовалась в Европе нацистами. Нацисты навязывали немецкое гражданство населению оккупированных территорий, через которое на население распространялся принудительный призыв в армию и принудительный труд", - написала Зеркаль на своей странице в Facebook.

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Российская Федерация использовала институт гражданства для нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины, отметила заместитель министра.

Зеркаль отметила, что такую ​​практику РФ уже применяла в оккупированном Крыму, и граждане Украины, которые отказались от навязанного им гражданства РФ, стали жертвами дискриминации.

Зеркаль напомнила, что эти нарушения являются предметом судебного разбирательства в Международном суде ООН.

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Она выразила уверенность, что РФ понесет правовые последствия за свои неправомерные действия, "каким бы сложным и долгим этот процесс не выдавался и какой бы ни была международная политическая конъюнктура".

"Другие государства поддержат подход непризнания никаких прав Российской Федерации, на которые та может ссылаться в результате применения указа о предоставлении гражданства... Действия РФ являются эскалацией конфликта и основанием для усиления сдерживающих действий против РФ", - добавила заместитель главы МИД.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

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