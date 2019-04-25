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Линкявичюс встретился с Зеленским и подтвердил поддержку Украины Литвой

Четверг, 25 апреля 2019, 15:47

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который прибыл в Киев с визитом, встретился с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Провел очень хорошую встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве: поздравил его с убедительной победой на президентских выборах, подтвердил неизменную поддержку Литвой суверенитета, территориальной целостности, реформ, европейской и евроатлантической интеграции Украины", - написал Линкявичюс на своей странице в Twitter, добавив совместное фото с Зеленским.

Глава МИД Литвы находится с рабочим визитом в Украине 25-26 апреля. Цель визита Линкявичюса – углубление двустороннего взаимодействия в рамках украинско-литовского стратегического партнерства.

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