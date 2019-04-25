Линкявичюс встретился с Зеленским и подтвердил поддержку Украины Литвой

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который прибыл в Киев с визитом, встретился с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Провел очень хорошую встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве: поздравил его с убедительной победой на президентских выборах, подтвердил неизменную поддержку Литвой суверенитета, территориальной целостности, реформ, европейской и евроатлантической интеграции Украины", - написал Линкявичюс на своей странице в Twitter, добавив совместное фото с Зеленским.

Held v.good mtng w #Ukraine’s President-elect V. Zelensky in Kyiv: congratulated on his landsliding victory in Presidential elections, reaffirmed #Lithuania's continuous steadfast support to Ukraine's sovereignty, territorial integrity, reforms, European&Euro-Atlantic integration pic.twitter.com/zgIm9l3OyM — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 25 квітня 2019 р.

Глава МИД Литвы находится с рабочим визитом в Украине 25-26 апреля. Цель визита Линкявичюса – углубление двустороннего взаимодействия в рамках украинско-литовского стратегического партнерства.