В ЕС отреагировали на принятие закона о языке

В ЕС говорят, что ожидают обнародования финальной версии украинского закона о языке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Радио Свобода.

"Нам известно, что украинский парламент принял новый языковой закон. Мы ждем обнародования финальной версии закона, чтобы проанализировать его содержание. Мы неоднократно отмечали, что украинская власть должна направить закон о языке на рассмотрение Венецианской комиссии Совета Европы, прежде чем он вступит силу", - сказал представитель ЕС, имя которого не называется.

Читайте также Конституционный суд Латвии признал законным переход образования на государственный язык

Напомним, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который сегодня приняла Верховная рада, содержит рекомендации Венецианской комиссии относительно учета интересов национальных меньшинств в соответствии с международными обязательствами Украины.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемым принятый закон.