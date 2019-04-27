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Президентская гонка в США: Байден опередил Трампа в первом опросе

Суббота, 27 апреля 2019, 13:45

Бывший вице-президент США Джо Байден, который в четверг объявил об участии в президентских выборах в 2020 году, опережает действующего президента США Дональда Трампа на шесть процентных пунктов.

Об этом свидетельствует опрос Hill-HarrisX, проведенный впервые после выдвижения Байденом своей кандидатуры среди 1000 зарегистрированных избирателей, сообщает "Европейская правда".

43% опрошенных заявили, что выберут президентом Байдена, а 37% - Трампа.

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15% респондентов заявили, что они не определились с выбором. 5% заявили, что будут голосовать за другого кандидата.

Социологическая погрешность опроса составляет 3,1%.

Бывший вице-президент Джо Байден постоянно конкурировал с Трампом в опросах общественного мнения в течение нескольких месяцев, прежде чем официально объявил о своем намерении стать кандидатом от Демократической партии.

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Свои кандидатуры на пост президента США от Демократической партии уже выдвинули 18 высокопоставленных демократов. 76-летний Байден - самый старший и самый опытный политик в этой гонке.

Это будет третья попытка Байдена стать президентом США - он баллотировался в 1988 и 2008 годах.

Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года.

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