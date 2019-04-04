Британские депутаты с перевесом в один голос поддержали отсрочку Brexit

Нижняя палата британского парламента проголосовала за законопроект, обязывающий правительство попросить в ЕС вновь отсрочить Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Законопроект поддержали 313 парламентариев, против были 312. 4 апреля он будет представлен на рассмотрение Палаты лордов. Также в законе говорится о том, что Великобритания не может покинуть ЕС без соглашения.

Премьер Тереза ​​Мэй сказала, что будет просить ЕС о продлении срока действия Brexit - отложенного уже раз - чтобы предотвратить хаотичный и экономически неблагополучный выход 12 апреля.

Лидеры ЕС с осторожностью приветствовали попытки британцев. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будет работать "до последнего часа", чтобы обеспечить надлежащий Brexit, но подчеркнула, что "эти решения должны быть достигнуты прежде всего в самой Британии".

Мэй стремится убедить Брюссель отложить Brexit до 22 мая, чтобы избежать участия страны в выборах в Европарламент, которые пройдут 23-26 мая.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Великобритания не получит никаких дополнительных коротких отсрочек Brexit, если ее парламент не ратифицирует соглашение о выходе до 12 апреля.

В Британии есть время до 12 апреля, чтобы предложить план ЕС - который должен быть принят блоком - либо страна выйдет без соглашения.