"Северный поток-2" сделает экономику Германии заложницей РФ – США
Вице-президент США Майк Пенс раскритиковал Германию за строительство проекта "Северный поток-2" и недостаточные расходы на оборону.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на VOA News.
"Если Германия продолжит строительство газопровода "Северный поток-2", как сказал президент Трамп, это может сделать экономику Германии буквально заложницей России", - сказал Пенс во время мероприятия, посвященного 70-летию основания НАТО.
Пенс также заявил, что Германия должна увеличить свои расходы на оборону.
"Для крупнейшей экономики Европы просто недопустимо продолжать игнорировать угрозу российской агрессии и пренебрегать собственной самообороной и нашей совместной обороной", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство тем, что некоторые союзники в Организации Североатлантического договора не достигают цели, поставленной Альянсом в 2014 году - выделять 2% ВВП на оборону.
Вместе с тем Пенс пообещал, что Соединенные Штаты "теперь и всегда будут наибольшим союзником Европы".
Напомним, комитет по иностранным делам Сената США утвердил и рекомендовал к одобрению резолюцию, которая призывает обеспечить свободу навигации в Черном море и поддерживает отмену строительства газопровода "Северный поток-2".