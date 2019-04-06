В Эстонии три партии договорились о создании коалиции без победителя выборов

Три эстонские партии договорились о создании коалиции - Центристская партия, Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) и Isamaa ("Отечество").

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Каждая партия уже определила по пять кандидатур на министерские должности. Возглавит правительство лидер Центра экс-премьер Юри Ратас, который с ноября 2016 занимал пост глави правительства.

Коалиция получит комфортное большинство из 57 мест в парламенте, где будет 101 депутат, но президент Эстонии сначала должна формально поставить задачу трем партиям сформировать правительство.

Вчера президент Эстонии Керсти Кальюлайд поручила главе либеральной Партии реформ, которая победила на парламентских выборах, сформировать правительство.

Каллас стала кандидатом в премьер-министры как лидер партии, получившей наибольшее количество мест на выборах в Рийгикогу. Однако Партии реформ не хватило поддержки избирателей для создания парламентского большинства.

Единственным вариантом Каллас было бы создать правительство меньшинства с Социал-демократической партией, однако она сказала, что не рассматривает такой вариант.

В парламент Эстонии попали только пять партий.

Подробнее об этих переговорах читайте в статье: "Союз "русских" и русофобов: как в Эстонии создают невероятную коалицию".