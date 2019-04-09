Чехия отменила взнос на воинские захоронения в РФ и увеличила сумму для Украины

Чешское правительство в этом году не будет делать взнос на содержание чешских воинских захоронений в России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Как заявил Якуб Файнор из отдела прессы Министерства обороны, соответствующее решение принято потому, что Россия уже долгое время пренебрегает сохранением могил чехословацких легионеров.

Общую сумму денег, которую потратят на чешские воинские захоронения за рубежом, увеличили с четырех до пяти миллионов крон, но ее разделят между другими странами, которые поддерживают военные захоронения и памятники чешским ветеранам войны.

"Согласно решению комиссии, российская сторона должна была получить пожертвование в размере 1,5 млн крон, но из-за негативного отношения к восстановлению чешских военных могил в России Министерство обороны предложило разделить эту сумму между другими заявителями", - сказал Файнор.

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По его словам, эти средства распределят между Украиной и Словакией. Киев всего получит 3 млн, Братислава - 1,9 млн. Еще 100 тыс. крон пойдут во Францию.

Российская сторона ранее отменила свое участие в заседании с чехами, которое должно было касаться могил военных, и объяснила это установлением разъяснительных табличек у памятника советскому маршалу Коневу в Праге. Также известно о ряде случаев вандализма в отношении могил советских солдат в Чехии.