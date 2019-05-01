ЕСПЧ принял решение по делу акции "Он вам не Димон" в России

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 15 299 евро координатору штаба оппозиционного политика Алексея Навального Эльвире Дмитриевой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в решении ЕСПЧ от 30 апреля.

Суд признал Россию виновной в нарушении пяти статей Европейской конвенции по правам человека. Дмитриевой присудили компенсацию морального и материального вреда на сумму 12 649 евро.

Еще 2650 евро РФ должна компенсировать за услуги двух адвокатов активистки.

Дмитриева была организатором несогласованной акции "Он вам не Димон" в Казани 26 марта 2017. Районный суд в Казани признал отказ властей согласовывать митинг незаконным. Впрочем, за день до акции полиция составила на Дмитриеву протокол за призыв к участию в акции через соцсеть.

После проведения акции Дмитриеву задержали, составив еще два протокола - за неповиновение требованию сотрудника полиции и нарушение порядка организации митинга. Активистку оштрафовали на 11 000 рублей и 20 часов обязательных работ.

Согласно сообщениям СМИ, 26 марта 2017 года в антикоррупционных протестах по всей России приняли участие от 32 тыс. до 93 тыс. человек в девяносто семи городах. От 1666 до 1805 человек были арестованы и осуждены за административные правонарушения.

Ранее ЕСПЧ признал политически мотивированными аресты Навального и оштрафовал РФ на 63 тыс. евро.