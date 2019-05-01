Берлускони прооперировали из-за кишечной непроходимости

Бывшему итальянскому премьер-министру Сильвио Берлускони сделали лапароскопическую хирургическую операцию в связи кишечной непроходимостью, что подняло вопрос о его кампании на выборах в Европарламент.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Офис Берлускони заявил, что операция во вторник была успешной и 82-летний медиамагнат днях выйдет из больницы.

Ранее офис Берлускони заявлял, что он страдает от острой почечной колики - боли часто связанной с камнями в почках. Политика госпитализировали в тот же день, когда он должен был представить кандидатов от своей партии Forza Italia на выборах в Европейский парламент 26 мая.

Берлускони может быть кандидатом, ведь в прошлом году суд решил "реабилитировать" его после осуждения за налоговое мошенничество, которое лишило политика права занимать государственные должности.

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Пока неясно, как последняя операция повлияет на его кампанию. Ранее Берлускони делали операцию на сердце.

Берлускони все же обнародовал отрывки из речи, которую он планировал произнести во вторник. В них он выступал против изоляционистского наклона нынешнего популистского правительства правой "Лиги" и "5 звезд". Он предупредил, что Италия не может противостоять африканской миграции, китайскому империализму и исламскому фундаментализму без поддержки Европы.