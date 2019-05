Глава МИД Эстонии: ЕС следует расшить санкции за паспорта РФ на Донбассе

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что ЕС должен расширить санкции против РФ за раздачу российских паспортов на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Провокационные действия России в Украине говорят сами за себя. ЕС не должен признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированных территориях, и должен рассмотреть расширение санкций. ЕС остается единым в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - написал Рейнсалу в Twitter.

Russia’s provocative actions in #Ukraine speak for themselves. EU shouldn't recognise 🇷🇺 passports issued to Ukrainians in occupied territories, should consider expanding sanctions. #EU will stand together for territorial integrity & sovereignty of 🇺🇦. #FAC @PavloKlimkin pic.twitter.com/g8ocY0MmsD