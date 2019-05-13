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Глава МИД Эстонии: ЕС следует расшить санкции за паспорта РФ на Донбассе

Понедельник, 13 мая 2019, 20:38

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что ЕС должен расширить санкции против РФ за раздачу российских паспортов на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Провокационные действия России в Украине говорят сами за себя. ЕС не должен признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированных территориях, и должен рассмотреть расширение санкций. ЕС остается единым в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - написал Рейнсалу в Twitter.

Как сообщала ранее Европейская правда, сейчас в ЕС в принципе нет согласия о введении санкций против России из-за паспортизацию на Донбассе. Часть государств вообще не готовы на введение санкций по этому поводу.

Министр иностранных дел Павел Климкин настаивает, что ЕС должен согласовать системный ответ на решение России о раздаче российского гражданства жителям оккупированных территорий.

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