Кабмин готовит законопроект о ратификации энергетического приложения к Соглашению об ассоциации

Кабинет министров на заседании в среду, 15 мая, планирует рассмотреть проект решения Совета ассоциации между Украиной и Евросоюзом о внесении изменений и дополнений в Соглашение об ассоциации и подать в парламент законопроект о ратификации этих дополнений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Правительство планирует рассмотреть проект решения Совета ассоциации между Украиной и ЕС о внесении изменений и дополнений в приложение XXVII (энергетика) к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Также правительство должно внести в Верховную Раду законопроект "О ратификации решения Совета ассоциации между Украиной и ЕС о внесении изменений и дополнений в приложение XXVII к Соглашению об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ратификация этих изменений и дополнений откроет для Украины возможность более глубокой правовой и инфраструктурной интеграции в области энергетики, являющейся одной из четырех сфер, которые в настоящее время определены приоритетными в сближении Украины с ЕС. Кроме энергетики, это также цифровой рынок, таможенное сотрудничество, юстиция, свобода и безопасность.

"Согласно документу, Украина обязуется проводить консультации с Европейской комиссией по совместимости с положениями acquis ЕС (права ЕС) любого законодательного предложения в сфере энергетики. Кроме этого, Украина воздерживается от введения в действие актов до того, как Европейская комиссия завершит оценивание совместимости законопроекта с положениями acquis ЕС и в случае, если ЕК пришла к выводу, что законопроект не соответствует требованиям ЕС. Изменения и дополнения приложения предусматривают не только обязательства Украины в сфере энергетики, но и обязательства стороны ЕС ", - сказано в заявлении.

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По мнению вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе, обновление энергетического приложения к Соглашению будет мощным толчком к дальнейшему реформированию энергетического рынка Украины и его вхождения в единый энергорынок Евросоюза.

"Это мощный предохранитель от решений, которые бы вредили интересам государства и граждан. Потому что это и о прозрачном тарифообразовании, и о лучшем качестве услуг для каждого гражданина. Простыми словами, мы обязуемся не принимать ничего, что противоречит правилам и процедурам ЕС. Это и есть реальная евроинтеграция, которую почувствуют и бизнес, и люди", - добавила вице-премьер-министр.