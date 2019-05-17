Nord Stream 2 перенес ожидаемый срок завершения проекта

Завершение строительства газопровода "Северный поток-2" запланировано на вторую половину 2020 года.

Об этом говорится в докладе оператора проекта, компании Nord Stream 2 AG, опубликованном Энергетическим агентством Дании, сообщает "Европейская правда".

Заявку на прокладку трубопровода по третьему маршруту южнее датского острова Борнхольм Nord Stream 2 подала датским органам 15 апреля. Общественные слушания в Дании по третьему маршруту газопровода пройдут 19 июня.

"Разрешения были выданы в Швеции, Германии, Финляндии и России. Строительные подготовительные работы на суше и на море начались в 2018 году во всех четырех вышеупомянутых странах, и прокладка трубопровода в настоящее время продолжается в немецких, шведских и финских водах. Планируется, что система трубопровода будет завершена и готова к транспортировке газа в течение второй половины 2020 года", - говорится в докладе, приложенном к заявке.

Сначала Nord Stream 2 AG планировала завершить строительство двух ниток газопровода до конца 2019 года. В конце апреля "Газпром" говорил о планах закончить строительство двух ниток в 2019 году.

Ранее Энергетическое агентство Дании попросило у оператора проекта газопровода "Северный поток-2" дополнительную экологическую оценку основного маршрута следования газопровода, к югу от острова Борнхольм.

В Nord Stream 2 AG, операторе газопровода "Северный поток-2", признали, что эти действия Дании могут отсрочить завершение проекта.

В Дании говорят, что анализ экологического воздействия маршрута проекта газопровода "Северный поток-2" может длиться несколько месяцев.