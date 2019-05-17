ЕС на год продлил санкции против сирийского режима

Совет Европейского Союза продлил ограничительные меры против сирийского режима до 1 июня 2020 года.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Совета.

"Согласно стратегии ЕС в отношении Сирии, ЕС решил сохранить свои ограничительные меры против сирийского режима и его сторонников, так как репрессии против гражданского населения продолжаются", - говорится в заявлении.

Совет также исключил из списка 5 умерших, а также одну организацию, прекратившую свое существование, и одну организацию, в отношении которой больше не было оснований применять ограничительные меры.

В настоящее время в санкционный список входят 270 человек и 70 организаций, на которых распространяется запрет на поездки и замораживание активов за то, что они несут ответственность за насильственные репрессии против гражданского населения в Сирии, получают пользу от действий режима или поддерживают его и/или связаны с такими лицами или организациями.

Введенные санкции включают нефтяное эмбарго, ограничения на определенные инвестиции, замораживание активов сирийского Центрального банка, которые находятся в ЕС, экспортные ограничения на оборудование и технологии, которые могут использоваться для внутренних репрессий, а также на оборудование и технологии для мониторинга или перехвата интернета или телефонной связи.