Франция, лоббирующая возвращение РФ, начала председательство в Комитете министров Совета Европы

Председательство в Комитете министров Совета Европы в пятницу перешло от Финляндии к Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

Передача председательства состоялась после встречи с участием 30 министров иностранных дел стран-членов Совета Европы.

Выступая в Комитете министров, министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни подвел итоги работы его страны в качестве председательствующей.

Затем государственный секретарь Франции по европейским делам Амели де Моншален изложила приоритеты французского председательства на следующие шесть месяцев.

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"Основными целями французского председательства являются сохранение и укрепление европейской системы защиты прав человека, стремление к Европе, которая сближает людей и способствует единству, а также поощрение равенства и культуры "совместной жизни", а также обеспечение того, чтобы Совет Европы адаптировался ко времени и решал новые проблемы, связанные с правами человека и верховенством права (в частности, вопросы цифровых технологий и искусственного интеллекта)", - сообщили в пресс-службе Совета Европы.

Напомним, в пятницу министры иностранных дел стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, благоприятное для возвращения российской делегации в ПАСЕ.

Украина голосовала против и будет настаивать, чтобы дополнительный механизм санкций, который теперь должны разработать национальные делегации, был дополняющим, а не заменял действующий, который сейчас препятствует участию в работе ПАСЕ делегации РФ.