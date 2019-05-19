В ЕС заявили, что у Британия есть право на своего еврокомиссара
Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье выступает за выдвижение Великобританией кандидатуры нового еврокомиссара вместе с другими странами-членами ЕС.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
"Пока Британия является членом ЕС, у нее есть все права и обязанности. Это включает в себя право комиссара и право быть представленным членами Европейского парламента. Двухуровневого парламента не будет", - сказал Барнье.
Барнье опроверг слухи о том, что он претендует на должность президента Европейской комиссии, и подтвердил свою поддержку Манфреду Веберу, кандидату от Европейской народной партии.
"Я, как и он, являюсь членом EPP и предан партии", - сказал Барнье.
Барнье сказал, что нынешнее соглашение по Brexit - единственный способ для Великобритании упорядоченно покинуть ЕС.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что внесет соглашение о Brexit в парламент для повторного голосования в первую неделю июня.