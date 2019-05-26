В Литве проходит второй тур президентских выборов

В Литве одновременно с выборами в Европейский парламент проходит голосование во втором туре президентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За пост президента страны, который заменит на посту нынешнюю руководительницу Далю Грибаускайте, во втором туре борются бывший министр финансов и кандидат консерваторов Ингрида Шимоните и экономист, независимый кандидат Гитанас Науседа.

В первом туре Шимоните получила поддержку 31,13% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Науседа - 30,95%. Шимоните получила всего на 2647 голосов больше, чем ее соперник.

Участники гонки декларируют продолжение дружественного к Украине курса и выступают за предоставление Украине членства в ЕС и НАТО.

Оба кандидата обещали избирателям работать с политическими партиями для увеличения социальных расходов, а также просить НАТО и Соединенные Штаты взять на себя безопасность в регионе, чтобы лучше защитить Литву от России.

Голосование на избирательных участках проходит с 7 до 20 часов вечера.

Подробнее о президентской гонке в репортаже ЕвроПравды из Литвы: "Даля уходит с поста президента: как выборы изменят курс Литвы в отношении Украины".