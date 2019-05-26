Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

СМИ узнали, кто передал прессе скандальное видео с экс-вице-канцлером Австрии

Петиции о признании Голодомора геноцидом в Германии не хватает 10 тысяч подписей

Ryanair запустил версию сайта на украинском языке

Украина будет добиваться "гамбургских санкций", если РФ не освободит моряков






Трое граждан Франции приговорили к смерти за членство в ИГИЛ

Воскресенье, 26 мая 2019, 17:09

Суд в Ираке в воскресенье приговорил к смертной казни трех граждан Франции, которых признал виновным в участии в террористической группировке "Исламское государство".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Ирак проводит судебные процессы над тысячами подозреваемых в членстве в "Исламском государстве", в том числе - над сотнями иностранцев.

Трех французов экстрадировали в Ирак из Сирии в феврале. Военные источники в то время сообщили, что 14 граждан Франции были среди 280 задержанных, которых Ираку передали поддерживаемые США Сирийские демократические силы (SDF).

"Их приговорили к смертной казни после того, как было доказано, что они являются членами террористической организации "Исламское государство", - сказал агентству один из сотрудников суда на анонимных условиях.

Читайте также
ИГИЛ объявлен побежденным: почему до реальной победы еще далеко

Ирак начал судебный процесс над 14 гражданами Франции, подозреваемымых в членстве в ИГИЛ, в марте.

Французское правительство до сих пор категорически отказывается принимать боевиков ИГИЛ и их жен. Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан назвал их "врагами" нации, заявив, что они должны предстать перед правосудием в Сирии или в Ираке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция терроризм
powered by lun.ua