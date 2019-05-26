Трое граждан Франции приговорили к смерти за членство в ИГИЛ

Суд в Ираке в воскресенье приговорил к смертной казни трех граждан Франции, которых признал виновным в участии в террористической группировке "Исламское государство".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Ирак проводит судебные процессы над тысячами подозреваемых в членстве в "Исламском государстве", в том числе - над сотнями иностранцев.

Трех французов экстрадировали в Ирак из Сирии в феврале. Военные источники в то время сообщили, что 14 граждан Франции были среди 280 задержанных, которых Ираку передали поддерживаемые США Сирийские демократические силы (SDF).

"Их приговорили к смертной казни после того, как было доказано, что они являются членами террористической организации "Исламское государство", - сказал агентству один из сотрудников суда на анонимных условиях.

Ирак начал судебный процесс над 14 гражданами Франции, подозреваемымых в членстве в ИГИЛ, в марте.

Французское правительство до сих пор категорически отказывается принимать боевиков ИГИЛ и их жен. Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан назвал их "врагами" нации, заявив, что они должны предстать перед правосудием в Сирии или в Ираке.