Соратники Макрона проигрываеют на евровыборах, победители - ультраправая партия Ле Пен

Блок, созданный партией президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика!" по данным экзит-полов, занимает второе место на выборах в Европейский парламент, уступив "Национальном объединению" во главе с Марин Ле Пен.

Об этом свидетельствуют опросы, проведенные по заказу телеканалов RTL и TF1, сообщает "Европейская правда".

По предварительным данным, националистическая и пророссийская партия Марин Ле Пен получила поддержку почти 24% пришедших на участок. Блок, созданный партией Макрона, предварительно рассчитывает на 22,5% голосов.

Если этот результат сохранится после завершения подсчета голосов, у партии Ле Пен будет 22 голоса из 74, которые есть у Франции в Европейском парламенте. Депутаты из избирательного списка "Вперед, республика!" могут получить 21 голос.

Необходимо заметить, что на предыдущих выборах Европарламента во Франции партия Ле Пен также была первой с показателем 24,85% и получила 24 депутатских мандата.

Подробнее о раскладе сил на выборах читайте в статье "Между радикалами и либералами: кто сохранит вес в следующем Европарламенте"