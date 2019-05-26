Выборы в Европарламент в Польше - рекордная явка, лидирует ПиС

Явка на выборах в Европарламент в Польше составила 43%, что стало рекордным показателем для выборов в ЕП. В частности, на прошлых выборах за евродепутатов отдало голоса только 23,8% польских избирателей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Согласно экзит-полам, проведенным IPSOS, избирательный барьер преодолели только 4 политические силы.

На первом месте партия власти Право и справедливость - за них отдали голоса 42,4% избирателей. Чуть меньше - 39,1%, проголосовали за Европейскую коалицию - блок оппозиционных партий, в который входят Гражданская платформа, "Современная", SLD, PSL и "Зеленые".

Напомним, что всего за несколько дней до выборов опросы отдавали победу оппозиции - она ​​должна обойти ПиС минимум на 6 процентных пунктов.

На третьем месте новая политическая сила "Весна" Роберта Бедроня - за нее отдали голоса 6,6%, что немного меньше, чем прогозувалось ранее.

5-процентный избирательный барьер преодолел блок евроскептиков Конфедерация - за них отдали голоса 6,1%. Ранее ожидалось, что эта политическая сила, которую возглавляет евродепутат Януш Корвин-Микке, известный своими антиукраинскими заявлениями, займет третье место, опередив Весну.

В Европарламент не прошли популистская Kukiz'15 (4,1%) и Lewica Razem (1,3%).